17/06/2024 10:07

【數據解讀】人行主管報章：中國信貸增速難維持，不再適合計增量

《經濟通通訊社17日專訊》人民銀行上周五（14日）公布的新增社融信貸數據繼續亮紅燈，截至5月底廣義貨幣(M2)餘額同比增長7%，增速續創有數據來新低，5月人民幣貸款增量約9500億元（人民幣．下同），低於市場預期的12550億元，5月社融增量為2.07萬億元，同樣低於市場預期的2.2萬億元。

這幾個月的金融增量數據愈見疲軟，引發外界對中國信貸需求不足的猜測，對此人民銀行旗下刊物《金融時報》指出，中國的貨幣總量已足夠多，不能再像過去那樣依靠增量，貨幣信貸的高增速已難以維持，不再適合以同比多增方式來衡量。

報道引述未具名業界人士表示，中國貨幣信貸正從外延式擴張轉向「內涵式發展」，傳統高度依賴信貸資金的重工業等行業信貸需求趨於飽和，輕資產服務業佔比持續提升，佔用信貸較少，自然處於一個「換擋減速」的過程。

分析還指出，金融存量是考慮了金融資源到期續投後的結果，前期的流量資源是滾動使用的，依然在多次反覆發揮對實體經濟的支持效果，而經濟流量指標統計的是一次性活動，不存在滾動使用的情況，兩者存在明顯區別。用某一段時期的淨增量再與其他時期淨增量作比較，既不容易理解，對金融資源支持成效的衡量也不夠準確。(ey)