17/06/2024 14:13

【人行操作】王青：暫不降息助穩匯市，不排除下季度降準降息落地

《經濟通通訊社17日專訊》人行仍保持政策定力，今日縮量續做1820億元人民幣1年期中期借貸便利(MLF)操作，中標利率繼續持平。

東方金誠首席宏觀分析師王青團隊指出，在房地產行業處於調整階段，整體消費需求不旺的局面下，下半年物價水平將大概率運行在低位區間。不過，由於當前整體上處於政策觀察期，此外，受美聯儲推遲降息等因素影響，近期美元指數處於高位，人民幣對美元存在一定被動貶值壓力，政策利率保持不動有助於穩匯市。綜合考慮當前及未來一段時間經濟、物價走勢，王青團隊判斷，後期降息降準都有空間，不排除第三季度落地的可能。(ey)