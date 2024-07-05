17/06/2024 14:13

【數據解讀】光大銀行周茂華：宏觀政策仍須保持力度提振經濟

《經濟通通訊社17日專訊》今日內地公布的多項數據無太大驚喜，5月規模以上工業增加值同比增長5.6%，遜於預期；首5月全國固定資產投資同比增4%，略遜預期的增4.2%；惟有5月社會消費品零售總額則優預期同比增長3.7%，創三個月高點。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華接受外媒訪問時表示，當前國內有效需求不足，供需不平衡，物價水平偏低，部分行業面臨復甦困難與挑戰，房地產對內需復甦影響仍較大。他表示，國內宏觀政策仍需要保持力度與耐心，推動宏觀政策高效落地、加快見效，促進消費、投資復甦同時，優化供給結構，促進供需平衡，物價回升。

周茂華認為國內降準降息仍有空間，但政策需要平衡多個目標，政策工具相機而動。(ey)