17/06/2024 11:26

【人行操作】MLF利率連續十個月持穩，人行事前吹風非降息時機

《經濟通通訊社17日專訊》人民銀行今日縮量續做6月到期的MLF(中期借貸便利)，利率連續第10個月持穩於2.5%，在市場意料之中。《路透》引述上海一券商分析人士稱，「《金融時報》提前打預防針了，現在可能不是合適的降息時機，還要等內外部的因素配合」。



*同業存單利率走低等削弱MLF資金吸引力*



光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，數據反映經濟、物價延續修復與回升態勢；市場利率維持低位，實體經濟綜合融資成本穩中有降，利率環境繼續為經濟復甦提供有力支持；銀行淨息差繼續承壓，加上海外市場劇烈波動，政策需要兼顧內外平衡，價格工具謹慎。數量方面，目前市場利率維持低位，流動性偏鬆，同業存單利率走低、10年期國債收益率維持低位，削弱MLF資金的吸引力。

周茂華並預計，本月LPR利率將保持穩定，主要是國內商業銀行淨息差壓力依然較大，個人住房貸利率下限取消等一攬子政策出台，有助於滿足剛需與改善型住房需求，提振樓市信心；商業銀行短期進一步調整LPR利率門檻不低。



*人行官媒此前吹風降息面臨「雙重約束」*



在上周五公布的5月金融數據顯示M1(狹義貨幣供應量)降幅創有數據以來最大，M2(廣義貨幣供應量)增速續創紀錄新低、新增貸款及社融亦不及預期。此後人行主管媒體《金融時報》引述業內人士指出，利率下調仍有空間但也面臨內外部約束；客觀來說，進一步降息面臨內外部「雙重約束」。從內部看銀行淨息差繼續收窄；從外部看人民幣匯率也是需要考慮的因素。

而《路透》此前的調查顯示，逾六成受訪者料本月MLF量價齊平，主要是因為半年末流動性將面臨挑戰，但存款搬家後資金無憂，同業存單與MLF利差續走擴；同時儘管經濟疲軟降息預期難消，但存款利率降息未落定，MLF降息概率亦不高。(sl)