17/06/2024 11:59

《中國要聞》「智慧金店」落地深圳鹽田，可24小時自助買賣黃金

《經濟通通訊社17日專訊》深圳原來已經發展到可以24小時自助買賣黃金。深圳鹽田區首台「智慧金店」近日進駐壹海國際中心。該台自助購買終端機通過物聯網、大數據技術，打造出無人值守、自助下單、自動檢測、實時回款的全新黃金回收模式，以及自助購買、即時取貨的一站式黃金珠寶自助購買模式。

據介紹，「智慧金店」是內地首創的黃金珠寶自助購買終端，也是首個支持數字人民幣結算的黃金回收設備，由金雅福集團旗下全資子公司上善智能自主研發製造。回收黃金方面，民眾只要提供身份證和銀行卡，並根據屏幕提示將黃金放入倉門內，等待黃金初檢、二檢並完成姓名和收款帳號認證，20分鐘內即可完成黃金回收訂單。回收價格參照上海黃金交易所實時金價。購買黃金方面，「智慧金店」提供金豆、金條、金飾等黃金禮品，以及特色黃金盲盒。

金雅福相關負責人表示，接下來將結合市場需求，陸續在中英街等鹽田熱門景區內投放「智慧金店」，讓來鹽田消費者輕鬆實現隨時隨地買金賣金。(sl)