17/06/2024 10:00

【聚焦數據】內地5月工業增加值增5.6%，低預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》國家統計局公布，內地5月規模以上工業增加值同比增5.6%，低於市場預期增6%，環比增長0.3%。

分三大門類看，採礦業增加值同比增長3.6%，製造業增長6%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.3%。裝備製造業增加值增長7.5%，高技術製造業增加值增長10%，增速分別快於全部規模以上工業1.9和4.4個百分點。

分經濟類型看，國有控股企業增加值增長3.6%；股份制企業增長6.4%，外商及港澳台投資企業增長2.5%；私營企業增長5.9%。

分產品看，3D打印設備、新能源汽車、集成電路產品產量同比分別增長36.3%、33.6%、17.3%。

1-5月份，全國規模以上工業增加值同比增長6.2%。

1-4月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額20947億元人民幣，同比增長4.3%。