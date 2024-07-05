17/06/2024 10:00

【聚焦數據】內地5月社會消費品零售總額增3.7%，優預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》國家統計局公布，內地5月社會消費品零售總額39211億元(人民幣．下同)，同比增長3.7%，優於預期的增3%，比上月加快1.4個百分點。上月社會消費品零售總額增2.3%，創下2022年12月以來新低。

5月份，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額34111億元，同比增長3.7%；鄉村消費品零售額5100億元，增長4.1%。

按消費類型分，商品零售34937億元，增長3.6%；餐飲收入4274億元，增長5%。部分升級類商品銷售增長較快，限額以上單位體育、娛樂用品類，化妝品類，通訊器材類，家用電器和音像器材類商品零售額分別增長20.2%、18.7%、16.6%和12.9%。

1-5月份，社會消費品零售總額195237億元，同比增長4.1%。全國網上零售額57669億元，同比增長12.4%。其中，實物商品網上零售額48280億元，增長11.5%，佔社會消費品零售總額的比重為24.7%。