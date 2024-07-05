17/06/2024 10:00

【聚焦數據】內地首5月全國固定資產投資增4%，略遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》國家統計局公布，內地首5月全國固定資產投資188006億元人民幣，同比增4%，略遜預期的增4.2%。扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長8.6%。5月份，固定資產投資環比下降0.04%。

首5月，分領域看，基礎設施投資同比增長5.7%，製造業投資增長9.6%，房地產開發投資下降10.1%。全國新建商品房銷售面積36642萬平方米，同比下降20.3%；新建商品房銷售額35665億元，下降27.9%。



*民間投資增長0.1%*



分產業看，第一產業投資同比增長3%，第二產業投資增長12.5%，第三產業投資同比持平。民間投資增長0.1%；扣除房地產開發投資，民間投資增長6.9%。

高技術產業投資同比增長11.5%，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長10.4%、14.3%。高技術製造業中，航空、航天器及設備製造業，電子及通信設備製造業投資分別增長53.1%、10.4%；高技術服務業中，電子商務服務業、信息服務業投資分別增長32.5%、19.1%。

