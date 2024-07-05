17/06/2024 10:00

【聚焦數據】首5月全國商品房銷售額降27.9%，降幅略縮

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》國家統計局公布，首5月新建商品房銷售額35665億元(人民幣．下同)，同比下降27.9%，降幅較首4月的下降28.3%略為收窄0.4個百分點。其中住宅銷售額下降30.5%。​​​​首5月新建商品房銷售面積36642萬平方米，同比下降20.3%，其中住宅銷售面積下降23.6%。

5月末，商品房待售面積74256萬平方米，同比增長15.8%。其中，住宅待售面積增長24.6%。



*首5月房企定金及預收款下降36.7%*



首5月房地產開發企業到位資金42571億元，同比下降24.3%。其中，國內貸款6810億元，下降6.2%；利用外資11億元，下降20.3%；自籌資金14816億元，下降9.8%；定金及預收款12584億元，下降36.7%；個人按揭貸款6191億元，下降40.2%。



