17/06/2024 17:20

【聚焦人幣】外匯局：5月銀行結售匯逆差收窄至159億美元

《經濟通通訊社17日專訊》國家外匯管理局公布，2024年5月，銀行結匯12505億元人民幣，售匯13638億元人民幣。1-5月，銀行累計結匯63354億元人民幣，累計售匯68950億元人民幣。

按美元計值，5月銀行結匯1760億美元，售匯1919億美元。1-5月，銀行累計結匯8919億美元，累計售匯9707億美元。根據計算，5月銀行結售匯逆差159億美元，上月為逆差381億美元；1-5月銀行結售匯逆差788億美元。

5月，銀行代客涉外收入41557億元人民幣，對外付款41575億元人民幣。1-5月，銀行代客累計涉外收入201,406億元人民幣，累計對外付款203914億元人民幣。

按美元計值，5月銀行代客涉外收入5848億美元，對外付款5851億美元。1-5月，銀行代客累計涉外收入28355億美元，累計對外付款28709億美元。



*5月外資淨買入境內債券320億美元，環比增86%*



國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，5月中國跨境資金流動趨向均衡，外匯市場運行總體平穩。當月企業、個人等非銀行部門跨境收入和支出規模相當，呈現基本平衡，跨境資金流動形勢顯著向好；市場預期保持平穩，外匯交易理性有序，結售匯逆差明顯收窄，外匯市場供求狀況進一步改善。

王春英又指出，在中國外貿發展態勢持續向好的支撐下，5月貨物貿易項下跨境資金淨流入同比和環比分別增長23%和76%，淨流入規模創2023年下半年以來單月新高，持續發揮穩定跨境資金流動的基本盤作用。同時，外資配置人民幣資產意願較強，5月淨買入境內債券320億美元，環比增長86%，處於歷史較高水平。此外，境內主體對外各類投資更加平穩有序。(sl)