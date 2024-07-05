17/06/2024 15:36

【人行操作】官媒：當前政策利率低，貨幣政策對實體經濟支持穩固

《經濟通通訊社17日專訊》人民銀行今日縮量續做6月到期的MLF(中期借貸便利)，利率連續第10個月持穩於2.5%，符合市場預期。人行主管媒體《金融時報》下午發文指出，當前中國政策利率較低，貨幣政策對實體經濟支持穩固。

報道引述引述業內人士，對於如何看待當前利率水平，可觀察中性利率，亦即自然利率。具體是指經濟實現潛在產出和目標通脹的利率水平，通俗來說就是經濟既不過熱、也不過冷環境下的利率水平。

業內專家解釋，中性利率屬於實際利率，是評估貨幣政策立場的一個理論標準，如果扣除通脹因素後的實際政策利率低於中性利率，表明貨幣政策支持力度較大。學術界基於不同的假設條件估算中國中性利率，主流觀點認為當前中性利率水平在2%左右。今年以來，人行公開市場操作7天期逆回購利率保持在1.8%的較低水平，考慮通脹因素後的實際政策利率不到2%，仍低於中性利率，貨幣政策繼續保持對實體經濟的穩固支持力度。(sl)