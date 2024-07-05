17/06/2024 09:00

《法證攻防－林恩》美國日本維持利率不變，內地降息降準或有空間

《法證攻防》港股上周一(10日)為端午節假期，美團發布數據顯示，端午三日假期，全國日均生活服務線上消費規模同比2019年增長69%。股價周二(11日)升逾4%，突破115元。



在地球的另一邊，蘋果6月10日舉行全球開發者大會(WWDC)，宣布將與OpenAI攜手推行人工智能手機計劃。市場憧憬搭載AI功能的手機或引領手機行業變革，帶動手機換機潮。和人工智能語音對話成為關鍵一環，瑞聲科技作為蘋果聲學設備供應商股價收追捧，股價突破逾兩年高位，截至上周五(14日)暫連升7日，最高見31.75元。科技熱潮令納斯達克100指數繼續高企。



美國6月12日公布5月CPI，按年增長3.3%，較市場預期低。結合之前公布高於預期的美國5月失業率4%。市場對美國減息的預期升溫。儘管美聯儲公布6月維持利率水平不變後，點陣圖將今年減息預期由三次減至一次，亦無阻納斯達克100指數繼續破頂，上周四曾升至19639.45點。



歐盟選舉在當地時間6月9日落下帷幕。說時遲，那時快，便傳來歐盟對中國電動汽車徵收額外關稅的消息。歐盟計劃從下個月起，對比亞迪加徵的關稅為17.4%，吉利汽車為20%，對上汽為38.1%。關稅比率較低的比亞迪股價上周四(13日)一度反彈8.8%至239.4元。當日最後升幅超過半成，仍錄得約919.3萬元好倉資金淨流入。



日本方面，日本央行維持利率不變，下次會議確定購債規模，市場預期日本央行將減少買債規模。日圓弱勢，上周五美元兌日圓匯率曾穿158日圓。



內地方面，《上海證券報》發文稱三季度貨幣政策有望再度發力，降准降息均有空間。上周人民幣表現偏弱，美元兌離岸人民幣匯價由約7.26人民幣升至約7.27人民幣。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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