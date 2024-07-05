17/06/2024 10:00

【比特幣】虛擬貨幣新創公司已吸引1000億美元風險投資

《經濟通通訊社17日專訊》自虛擬貨幣誕生以來，虛擬貨幣新創公司已吸引了約1000億美元的風險投資。

DeFiLlama收集的數據顯示，自2014年以來，虛擬貨幣產業已籌得1010億美元，而The Block Research的統計則顯示，自2017年以來，累計投資額已超過950億美元。

與此同時，FTX破產事件令部分投資者感到震驚，並售出所有虛擬貨幣。老虎環球和淡馬錫等公司已基本退出該行業。根據The Block Research的數據，老虎環球自2023年初以來僅完成了4筆虛擬貨幣交易，此前該公司曾投資過數十家新創公司。淡馬錫去年表示，在將FTX 2.75億美元的股份減記為零後，沒有計劃投資虛擬貨幣交易平台。(rc)