17/06/2024 11:22

【外圍經濟】受俄烏戰爭影響，歐元在全球外匯儲備中佔有率下降

《經濟通通訊社17日專訊》根據歐洲央行的報告，歐元在全球官方貨幣持有量佔有率去年降至2017年以來最低水平。該報告稱俄烏戰爭的影響是一個潛在原因。

過去一年來，各國持有的歐元計價資產減少約1個百分點，令歐元在外匯儲備中的佔比在第四季度末為20%。2022年為21%，2017年為19.2%。

歐洲央行表示，歐元受歡迎程度下降的潛在原因包括俄烏戰爭期間對俄羅斯實施的制裁措施，以及瑞士央行的貨幣干預。報告指出俄羅斯約40%的外匯儲備是歐元。

截至去年年底，外匯儲備管理機構持有約11.2萬億歐元的外匯儲備。美元、日圓和非傳統儲備貨幣佔有率上升。(rc)