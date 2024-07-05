17/06/2024 14:52

【國際要聞】委內瑞拉總統馬杜羅或使用虛擬貨幣來逃避制裁

《經濟通通訊社17日專訊》委內瑞拉反對派呼籲對總統馬杜羅進行更嚴厲的制裁，認為馬杜羅會利用虛擬貨幣逃避制裁。

反對派人士Leopoldo Lopez表示，馬杜羅挪用的一分一毫都屬於委內瑞拉人民。馬杜羅使用虛擬貨幣開闢了一條轉移國家財富的新途徑，進一步使國民陷入貧困。他認為美國和歐盟應該實施更徹底及更嚴格的制裁，並呼籲更多國家調查馬杜羅使用虛擬貨幣逃避制裁的情況。

區塊鏈數據公司Chainaanalysis Inc的國家安全情報主管Andrew Fierman則表示，受到制裁的國家常常會尋找各種方法來逃避制裁。多年來，委內瑞拉政府一直想方設法做到這一點。

在馬杜羅未能履行在7月進行更公平選舉的協議後，美國於5月31日恢復了黃金和石油制裁。(rc)