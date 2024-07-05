18/06/2024 17:00

《外圍焦點》歐元區公布CPI，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社18日專訊》特斯拉和蘋果昨日領漲大型股，推動美股再攀新高。道指漲188.94點或0.5%，收38778.1點。標普500指數漲41.63點或0.8%，突破5470點。納指漲168.14點或1%，收17857.02點。特斯拉反彈5.3%，蘋果走高1.97%。港股方面，恒生指數收市報17915，跌20點或0.1%，成交923億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:30pm，歐洲央行副總裁德金多斯講話。10:00pm，美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金參加一個網絡廣播節目討論。11:40pm，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯發表講話。19日凌晨1:00am，美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根參加當地一個活動的問答環節；聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆講話；美聯儲理事庫格勒參加關於經濟展望和貨幣政策的對話。2:00am，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比參加經濟和貨幣政策小組會議。

數據方面，今日5:00pm，歐元區公布5月消費者物價指數，月率升幅料由0.6%收窄至0.2%，年率升幅料由2.4%擴大至2.5%。今晚8:30pm，美國公布5月零售銷售，月率料由持平升上0.3%。9:15pm，美國公布5月產能利用率，料由78.4%升上78.6%；5月工業生產月率料由持平升上0.3%。明日4:00am，美國公布4月長期資本流動。(wa)