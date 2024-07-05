18/06/2024 07:50

《國金頭條》特斯拉與蘋果領漲，標普年內第30次刷新歷史高位

《經濟通通訊社18日專訊》特斯拉和蘋果周一（17日）領漲大型股，推動美股再攀新高，道指結束4連跌，標普500年內第30次刷新歷史高位。

道指上漲188.94點，或0.5%，收38778.1點。標普500指數上漲41.63點，或0.8%，突破5470點。納指漲168.14點，或1%，收17857.02點。特斯拉反彈5.3%，蘋果走高1.97%。



*料標普年底突破6000點*



市場正等待零售銷售數據和一系列聯儲局官員的公開講話。華爾街分析指，對經濟韌性、企業業績改善以及降息的樂觀預期，推動美股今年上漲了約15%。相信標普500指數年底前可以達到6000點。

美元走低，紐約尾盤美匯指數跌0.2%，至105.35。但美元兌日圓上漲0.2%，邁向4月30日以來最高，報157.7。歐元兌美元漲0.3%，報1.0733，日內走勢震盪。英鎊兌美元扭轉跌勢，報1.2706。

投資人觀望聯儲局政策走向，金價下跌，紐約期金跌0.8%，收每盎司2330.1美元。分析指，黃金市場確實缺乏重大的新基本面消息。下個主要催化劑可能要等到7月才會出現。

市場風險情緒升溫，油價延續漲勢。紐約期油上漲2.4%，結算價報每桶80.33美元。布蘭特期油上漲2%，結算價報每桶84.25美元。(jf)