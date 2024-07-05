18/06/2024 08:46

《國企紅籌》紫金發廿億美元換股債，另折讓5%配股籌39億港元

《經濟通通訊社18日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布擬不少於六名獨立承配人，發售20億美元2029年到期有擔保可換股債券，發行為本金額100%，票息1%，換股價每股H股19.84元，比該股昨日收市價16.32元溢價約21.57%，可轉換約7.87億股H股，佔及經擴大的已發行H股數目約12.07%及已發行股份數目約2.90%。集資淨額約19.79億美元，用於集團離岸債務的再融資。

另外，該公司擬向不少於六名獨立承配人，發行2.519億股H股，相當於擴大的已發行H股約4.21%及已發行股份數目約0.95%，每股作價15.50元，比該股昨日收市價折讓約5.02%。集資39億元，淨額約38.71億元，用於海外市場的業務營運及發展（包括併購、營運資金及一般企業用途）。(mh)