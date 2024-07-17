18/06/2024 08:47

【國際要聞】普京今晚啟程訪朝鮮及越南，將與金正恩討論安全問題

《經濟通通訊社18日專訊》克里姆林宮當地時間周一（17日）宣布，俄羅斯總統普京將於周二（18日）晚飛抵往平壤，展開為期2天的國事訪問，隨後應邀訪問越南。

普京訪朝期間，將與朝鮮領導人金正恩討論安全問題，以及經濟、能源、交通和農業方面的合作，並向二戰蘇聯士兵紀念碑敬獻花圈。

普京到訪前在朝鮮《勞動新聞》，發表《俄羅斯和朝鮮：跨越年代的友誼和合作傳統》的文章，指出「平壤仍然與俄羅斯志同道合，準備抵制西方阻止建立多極世界秩序的圖謀。」

文章稱：“平壤過去是，現在仍然是我們堅定的志同道合者和支持者，準備堅決抵制西方集體阻止建立多極世界秩序的圖謀。”

克宮指出，這將是俄羅斯國家元首第二次訪問平壤。普京上次訪問平壤是在2000年，當時他與朝鮮現任領導人的父親金正日舉行了會談。金正日亦曾於2001年、2002年和2011年3次訪問俄羅斯。

普京將於周三(19日)晚乘專機飛往越南，次日與總理范明正舉行工作早餐，討論經濟問題。隨後與越共中央委員會總書記阮富仲、越南國家主席蘇林、越南國會主席陳青敏等會晤。(jf)