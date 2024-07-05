18/06/2024 13:12

【外圍經濟】澳洲儲備銀行維持指標利率在4.35厘

《經濟通通訊社18日專訊》澳洲儲備銀行(RBA)議息會後宣布維持指標利率在4.35厘，符合市場預期。RBA在會後聲明指出，通脹持續高於目標。央行表示，澳洲通脹率自2022年達到峰值以來已大幅下降，高利率令整體供求供漸趨平衡。不過，近期的數據顯示，通脹下降速度減慢，且仍遠高於2至3%的目標範圍中值。

RBA又指出，更廣泛的數據表明，經濟體仍持續呈現過度需求，並伴隨著勞動力及非勞動力的輸入性成本壓力。勞動市場狀況在過去一個月有所放緩和，但仍較緊張，不符合持續充份就業和通脹目標的要求。工資增長似乎已經達到峰值，但仍高於趨勢生產率增長水平。最近的數據修訂表明，過去一年的消費情況較之前預期強勁。與此同時，產出增長疲弱、人均消費下降，因為家庭減少了支出，通脹對實際收入產生壓力。若要通脹持續下降，則需要生產力維持穩步增長。

RBA決策委員會將會基於數據去評估風險，央行將會密切注視環球經濟、需求趨勢，以及通脹及勞工市場前景，央行將會採取必要措施以令通脹返回目標。(pc)