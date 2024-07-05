18/06/2024 13:33

《駐京專電》首5月北京住宅銷售面積降16%，消費零售轉增1%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》北京巿統計局發布，1-5月，北京巿房屋施工面積10580.9萬平方米，同比下降9.8%，其中住宅施工面積5270萬平方米，下降8.9%。商品房銷售面積373.8萬平方米，同比下降13.5%，其中住宅銷售面積262.7萬平方米，下降16.3%。



*首5月社會消費品零售總額增1%，由降轉增*



1-5月，北京巿市場總消費額同比增長5%。其中，服務性消費額增長9%；實現社會消費品零售總額5769.5億元，在「618」促銷活動提前帶動下，由降轉增，增長1%。社會消費品零售總額中，限額以上批發和零售業、住宿和餐飲業企業實現網上零售額2064.4億元，增長5.4%，比1-4月提高4.1個百分點；按消費形態分，餐飲收入530.7億元，下降2.7%，商品零售5238.8億元，增長1.4%；主要商品類別中，金銀珠寶類、體育娛樂用品類和通訊器材類商品零售額分別增長27.4%、16.7%和11.3%，汽車類商品零售額增長0.2%，其中新能源汽車增長30.9%。



*首5月CPI同比增0.1%，PPI降1.1%



1-5月，北京巿居民消費價格同比上漲0.1%。其中，食品價格下降4.3%，非食品價格上漲0.9%，消費品價格下降1.0%，服務價格上漲1.4%。構成CPI的八大類商品和服務價格「四升三平一降」：教育文化娛樂、其他用品及服務、衣著、生活用品及服務價格同比分別上漲5.5%、4.0%、0.3%和0.3%，居住、交通通信、醫療保健價格同比持平，食品煙酒價格同比下降2.5%。5月份，居民消費價格同比下降0.1%，環比下降0.4%。

1-5月，北京巿工業生產者出廠價格同比下降1.1%，購進價格同比下降0.8%。5月份，工業生產者出廠價格同比下降1.3%，環比下降0.5%；購進價格同比下降0.1%，環比下降0.1%。