18/06/2024 13:36

《駐京專電》北京首5月工業增加值增7.3%，固定投資增11%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》北京市統計局發布的數據顯示，1-5月，北京巿經濟延續恢復態勢，生產平穩增長，需求持續恢復，價格穩定運行。1-5月，北京巿規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長7.3%。

重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長20.3%，汽車製造業增長17.5%，電力、熱力生產和供應業增長8.8%，醫藥製造業增長2.9%。規模以上工業出口交貨值增長19.1%，其中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長近3成，五大裝備製造業[1]增長超1成。部分高端或新興領域產品產量快速增長，新能源汽車、工業機器人、風力發電機組和智能手機產量分別增長3.1倍、1倍、63.8%和22.4%。



*首5月北京巿固定資產投資同比增長11%*



1-5月，北京巿固定資產投資（不含農戶）同比增長11.1%，有效投資持續擴大，反映企業擴大生產能力的設備購置投資增長66.2%，反映實物工作量的建築安裝工程投資增長4.5%。分領域看，製造業投資增長34.7%，基礎設施投資增長10.7%，房地產開發投資下降0.7%。分產業看，第一產業投資下降22.3%，第二產業投資增長28.3%，第三產業投資增長9.3%。高技術產業投資快速增長，高技術製造業投資增長49.6%，其中計算機、通信和其他電子設備製造業投資增長66.1%；高技術服務業投資增長46.7%，其中信息服務投資增長54.3%，研發與設計服務投資增長76.7%。