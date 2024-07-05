18/06/2024 18:17

港交所：今年內就打風不停市向券商提供支援，可代履行結算責任

《經濟通通訊社18日專訊》港交所(00388)宣布，已落實證券及衍生產品市場在惡劣天氣下交易的營運模式及安排，待監管機構批准後將於今年9月23日起實施惡劣天氣交易。



*倡市場參與者使用遙距工作模式，實體分行不會營業*



港交所將落實諮詢的建議，證券及衍生產品市場在惡劣天氣情況下，將維持交易、交易後及上市等運作，滬深港通、衍生產品假期交易和收市後交易時段亦如常運作。為確保安全，港交所強烈建議市場參與者在惡劣天氣交易日下使用遙距工作模式，及提供網上服務，而各實體營業點亦不應向公眾提供服務。香港交易所將就市場營運安排稍作調整，以確保在沒有實體營業點下，市場仍能繼續平穩有序運作。

香港銀行公會及香港銀行同業結算有限公司已確認在惡劣天氣期間，相關銀行服務，例如結算所的指定銀行和交收銀行的電子轉帳服務均會如常運作，全力支持結算參與者的營運和資金結算需求。



*為中小券商提供支援，港交所可代履行交收結算責任*



港交所表示，為讓中小型證券商有更充足的準備時間，會為有需要協助及合資格的市場參與者提供特別安排，例如替他們暫時履行在惡劣天氣交易日的支付按金或交收責任。有關參與者在惡劣天氣交易日將受一定的交易限制，並須於惡劣天氣訊號取消後補回未完成的按金支付或交收程序。上述安排將由實施惡劣天氣交易起生效至2024年底。有關安排及申請的詳情將適時另行公布。港交所同時會為有關參與者提供適切支援及跟進，以確保他們日後能為惡劣天氣下交易準備就緒。

港交所亦確認，在惡劣天氣期間，其交易、結算及交收和市場數據系統將均可通過線上遙距接入。港交所已經多次優化其基礎設施和運作方式，減少了市場參與者去辦公室接入系統的必要性，並會於實施惡劣天氣交易前安排市場測試，以確認市場參與者及其他業界持份者準備就緒。投資者應向其經紀商及銀行了解在惡劣天氣下的服務安排。(ac)