18/06/2024 15:42

法巴料美聯儲最快9月減息，年內或只減息一次

《經濟通通訊社18日專訊》法國巴黎銀行財富管理亞太區首席投資長Prashant Bhayani 表示，預料美聯儲將於今年9月開始減息，年內或只減息一次0.25厘，明年將減息4次共1厘，預期到2025年底美國聯邦基金利率將降至4.25%。

Bhayani指出，美國通脹水平正在回落，但回落速度較美國以外地區慢，而歐洲通脹水平較低，因此有空間搶先美國減息，預期歐洲央行今年餘下時間將再減息0.5厘，明年減息0.75厘。

他又稱，美國經濟軟著陸已是市場共識，股票市場在AI等熱炒概念帶動下，年初至今表現較預期強。而在過去一段時間，一直對投資級別債券和美國國債予「增持」看法，美國10年期國債收益率於去年10月見頂，相信隨著通脹回落，收益率有所回落，最新預測10年期國債收益率為4.25%。



*外資在港仍以短炒為主，若無政策支持恒指料僅區間波動*



法巴香港首席投資策略師譚慧敏表示，港股早前大幅反彈，除獲南向資金支持外，流入的外資大多以短期獲利為主，而長期投資的外國資金仍缺乏信心，政策上利好消息令這非常不受歡迎的市場好轉，當前有所整固屬正常。後續仍要視乎內地三中全會的政策改革情況，若沒有潛在利好政策公布，恒指料只會維持區間波動。她補充指，要有重大的催化劑，方能重燃市場情緒，恒指才有望突破兩萬點關。

譚慧敏稱，繼續看好科技、AI概念板塊，尤其是AI相關的軟、硬件及網絡安全股，留意到各大手機廠商均為旗下手機加入AI元素，預期帶來新一輪「換機潮」，有利包括半導體等板塊。另外，內地政府著重國企改革，當中重點要求增加派息，一眾中概股及國企股份今年以來表現不俗，因此看好銀行、電訊等高收息股。

內房方面，雖然內地政府推出不同刺激政策，但市場仍需一段時間消化，尤其在一至三線城市仍積壓不少庫存，如二線城市的庫存則需要約30個月才能消化，認為內地樓市不會出現「V形」反彈，但有望進一步趨穩。(ac)



