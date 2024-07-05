18/06/2024 19:37

《再戰明天》英國公布CPI，美國公布NAHB房屋市場指數

《經濟通通訊社18日專訊》英國公布CPI，及美國公布NAHB房屋市場指數，料為周三(19日)市場焦點。



*陸家嘴論壇舉行，日本公布進出口數據*



周三美國假期休市。各國重要經濟活動方面，2024陸家嘴論壇舉行(至20日)。歐洲央行管理委員會舉行非貨幣政策會議(線上)。

數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布5月出口，年率升幅料由8.3%擴大至12.7%；5月進口年率升幅料由8.3%擴大至9.5%；5月貿易收支料由負4656億日圓惡化至負12805億日圓。2:00pm，英國公布5月消費者物價指數，月率升幅料由0.3%擴大至0.4%，年率升幅料由2.3%收窄至2%；5月核心消費者物價指數年率升幅料由3.9%收窄至3.5%。4:30pm，英國公布4月房價指數。10:00pm，美國公布6月NAHB房屋市場指數，料由45升至46。

在本港，明日公布業績的公司有:中國投融資(01226)、蒙古能源(00276)、太興置業(00277)、香港興業國際(00480)、環科國際(00657)、永順控股香港(06812)、飛道旅遊科技(08069)、密迪斯肌(08307)、嚐高美集團(08371)、熒德控股(08535)等。(wa)