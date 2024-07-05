18/06/2024 16:42

政府將實行「打風不停市」，許正宇：港交所將為券商提供技術支援

《經濟通通訊社18日專訊》行政長官李家超今早出席行會前記者會表示，港交所(00388)將於9月23日起實施惡劣天氣不停市的安排。財經事務及庫務局局長許正宇表示，大多數業界包括銀行界等，均支持上述安排，現時為實施上述安排的最佳時機，有必要盡快去實施相關方案。

他指出，香港作為國際金融中心做法應該與國際接軌，而2018年至今，港股曾因惡劣天氣而有11次停市，單計去年已4次停市，當中3次是全日停市，令投資者無法管理組合，也影響參與互聯互通。

許正宇提出「三大合適」安排，當中包括合適準備時間、合適配套以及合適相關支援安排，並指由今日起至9月23日實施上述安排，有三個月的準備時間讓業界作相關的準備，亦強調人生安全為重要考慮，業界應參考疫情期間在家工作的經驗，在惡劣天氣下全面採用遙距工作。

他又指，港交所將會為券商提供相關的技術支援，為落實方案做好準備，直到年底若有個別合資格券商，因特殊情況無法在惡劣天氣交易日履行結算要求，港交所將代為履行交收及結算責任。(bn)