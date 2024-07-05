18/06/2024 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.86036 -3.964 一周 4.02625 +0.821 兩周 4.49685 +6.798 一個月 4.52768 +0.613 兩個月 4.63316 -0.142 三個月 4.73387 - 六個月 4.80952 - 一年 4.98512 -0.131

《經濟通通訊社18日專訊》港元拆息今日個別發展，隔夜息回落至3.86036厘。與樓按相關的一個月拆息連升兩天，報4.52768厘，為4月2日以來最高。兩周拆息進一步漲至4.49685厘，反映銀行資金成本的三個月拆息維持4.73387厘，六個月期亦無變動。一年期則微降至4.98512厘。港元匯價今早在7.8081-7.8109之間上落，最新報7.8081，較前收市價升0.03%。(cl)資料來源：香港銀行公會