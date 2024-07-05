18/06/2024 11:23
《港元利率》一個月拆息創兩個半月新高，三、六個月期無變動
《經濟通通訊社18日專訊》港元拆息今日個別發展，隔夜息回落至3.86036厘。與樓按相關的一個月拆息連升兩天，報4.52768厘，為4月2日以來最高。
兩周拆息進一步漲至4.49685厘，反映銀行資金成本的三個月拆息維持4.73387厘，六個月期亦無變動。一年期則微降至4.98512厘。
港元匯價今早在7.8081-7.8109之間上落，最新報7.8081，較前收市價升0.03%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
兩周拆息進一步漲至4.49685厘，反映銀行資金成本的三個月拆息維持4.73387厘，六個月期亦無變動。一年期則微降至4.98512厘。
港元匯價今早在7.8081-7.8109之間上落，最新報7.8081，較前收市價升0.03%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.86036
|-3.964
|一周
|4.02625
|+0.821
|兩周
|4.49685
|+6.798
|一個月
|4.52768
|+0.613
|兩個月
|4.63316
|-0.142
|三個月
|4.73387
|-
|六個月
|4.80952
|-
|一年
|4.98512
|-0.131
資料來源：香港銀行公會