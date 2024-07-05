18/06/2024 09:42

《真知灼見－溫灼培》英工黨經濟政策與英鎊匯價

《真知灼見》英國大選將於7月4日舉行，如無懸念，工黨將勝出，而工黨黨魁施紀賢(Keir Starmer)將很大機會成為新首相。按照踏入6月的三個民調，分別兩個由民調機構Survation及一個由YouGov所作出的調查顯示，在英國下議院的650個席位中，料工黨可獲得422至487之間的議席，換轉成百分比，即介乎在65%至75%之間。若屬實，這百分比不單是歷史高位，工黨在下議院亦將擁絕對的話語權。正為此因，我們實在有必要了解工黨的經濟政策。



*工黨經濟政策具長遠目標*



或許是基於缺乏民意支持，過去保守黨一直都缺乏長遠經濟政策，只以減稅作為其推動經濟的主要手段。相反，工黨在其政綱中則表明，會以「財富製造」(Wealth Creation)作為其經濟綱要，即工黨將主要會以惠及商業及人才，以至訂立新工業政策作為其經濟藍本。而眾所周知，工黨是較親歐，上台後可預期將會與歐盟在政治及經濟上有更緊密的關係，有利英國經濟發展。



*主張對富人及海外人士徵稅*



在稅收方面，面對龐大財赤，相信不論哪個政黨上台，也難免要加稅。不過，工黨承諾不加一般民眾的入息稅，也不加消費稅，並會保持企業最高稅率於25%水平，相反，工黨把加稅目標對準大型石油及天然氣企業，提出要增加其暴利稅，又向在英購買物業的海外買家徵收額外1%房產印花稅，並對私立學校學費加徵稅款等。



*經濟增長有望加快及高息，料支持英鎊*



由於工黨很大機會將成為英國下議院中歷來最大黨，所以相信工黨將更有能力推出惠及英國經濟的長遠發展方案。正為此因，按照利率期貨價格變化顯示，儘管英國4月年通脹率已降至只有2.3%，相當靠近英倫銀行所制定的2%目標水平，市場依然估計英倫銀行會等待到11月才減息，以用上更多時間觀察工黨政府一旦上台後，其所推出的經濟政策對經濟以至通脹的影響。受惠於高息環境（英國息率現為5.25厘），加上預期的新經濟政策動力推動，假使靠近年底倘能再配合上美國減息，不排除英鎊在眾多利好因素刺激下，或有機會再次挑戰今年3月8日高位約10.1港元位置，惟現階段料英鎊暫於9.84至9.96港元間上落，等待大選結果。最後提提大家，留意本周三（19日）英國公布5月CPI通脹率及周四（20日）英倫銀行議息會。今早（18日）於亞洲市場，英鎊報9.927港元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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