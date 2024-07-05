19/06/2024 10:00

《基金觀點》施羅德投資：美國今年稍後或減息，環球債市前景改善

《環富通基金頻道19日專訊》施羅德投資環球無約束固定收益投資團隊指，環球主要央行正在準備減息，但美國聯儲局卻維持利率不變。歐洲央行(ECB)已經在2024年6月初減息，英國央行亦可能會效仿。然而，儘管其他主要央行表示，它們的利率決策不會受到聯儲局的行動影響，但聯儲局的決策將會對整體金融市場造成長遠影響，包括消費者和企業獲得融資成本的困難程度，以及對大宗商品價格和貨幣匯率等產生重大影響。



*初步跡象顯示美國經濟放緩，通脹數據有所改善*



若真正看到美國經濟增長持續放緩，這將有助聯儲局在2024年稍後時間開始下調政策利率。過去一個月，有初步跡象顯示美國經濟正在放緩及通脹數據有所改善，因此團隊降低了經濟出現「不著陸」的可能性，同時調高出現「軟著陸」（團隊的基本預測情況）的可能性。事實上，經濟數據放緩的影響已反映在各項經濟指標上，從消費者信心、離職率到首次申領失業救濟金人數可見，早前對勞動市場過熱的擔憂可能言過其實。當中，非農就業人數是關鍵數據。2024年4月及5月份的數據顯示，「核心」行業（不包括醫療保健在內的私營企業）的就業增長速度放緩，這是一個利好跡象。

通脹方面，隨著地緣政治緊張局勢緩和，油價已從2024年4月的高位回落。同時，美國4及5月份消費者物價指數(CPI)數據進一步改善，特別是在核心行業，如不包括房屋在內的服務業。對聯儲局和金融市場而言，美國整體通脹仍處於偏高水平，但較第一季度有所改善，這是朝著正確方向前進的重要一步。如果經濟增長動力持續疲弱，這將為聯儲局於今年稍後開始下調政策利率創造有利環境。

金融市場出現一個令人困惑的現象，2024年4月份ISM服務業採購經理人指數(PMI)在過去一年多以來首次跌破50，反映行業正出現收縮，新訂單、就業和生產出現了明顯疲軟。然而，尚未清楚造成這種情況的具體原因，而這項一直被視為具有前瞻性的指標，在疫情後似乎變得不太可信。現在，若基於一項疲弱的調查指標而調高經濟「硬著陸」風險似乎言之過早。然而，在未來幾個月，團隊將較往常更加嚴格地審查服務業數據，包括官方數據及調查數據。



*聯儲局不再討論進一步加息，可續看好環球存續期*



由於團隊下調經濟不著陸（在此情況下，債券回報將受到嚴重的影響）的可能性，因此對環球債券市場前景有所改善。此外，聯儲局最新會議消除了在經濟數據維持強勁（該項動態至關重要）的情況下，央行會否進一步加息的討論。這一切證明了團隊持續看好環球存續期（或利率風險）是合理的。

團隊的固定收益資產配置與上個月相比變動相對較小，僅輕微上調對新興市場本地貨幣債券的看法。團隊仍對抵押債券（由以單獨抵押品作為還款保證的貸款組成的債務）、機構按揭抵押證券、短期歐洲投資級別信貸和半主權債持樂觀態度，並因估值吸引力偏低，而低配美國投資級別信貸及環球高收益債券（投資級別債券是信貸評級機構釐定的最高質量債券；高收益債券的投機性更高，其信貸評級低於投資級別債券）。(wa)