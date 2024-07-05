18/06/2024 08:40

【人行操作】中證報：業內預期LPR按兵不動，存款利率需再下調

《經濟通通訊社18日專訊》人民銀行17日縮量續做1820億元人民幣中期借貸便利(MLF)操作，中標利率持平2.5%。《中國證券報》認為，MLF是貸款市場報價利率(LPR)的定價錨，在6月MLF利率持平的情況下，本月LPR大概率會維持「按兵不動」。業內人士預期，為降低融資成本和維持銀行淨息差穩定，存款利率仍需進一步下調，最快可能在年中至三季度落地，進而為LPR調降打開空間。



*多家中小銀行下調存款利率*



事實上，最近一個月，已有包括廣東、廣西、河南、湖北、貴州、哈爾濱、山西、深圳等多地的中小銀行對存款掛牌利率進行了調整，降幅最高可達60個基點。

人民銀行主管的《金融時報》報道，目前利率在3%以上的定期存款已難覓蹤影。進入6月以來，銀行下調存款利率更是消息不斷，中小銀行特別是農村商業銀行成為本次降息的主力。

招聯首席研究員董希淼表示，中小銀行的利率調整也是對前期大型銀行降低存款利率的跟進，這種梯次調降是國內銀行業的常規做法，有助於避免市場在短時間內因利率調整出現劇烈波動，確保市場平穩運行。

中信證券首席經濟學家明明表示，考慮存款降息的時間規律以及銀行息差壓力和存款定期化的問題，今年第二、第三季市場可能再出現存款利率的新一輪調整。(ct)