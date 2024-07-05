18/06/2024 14:33

《經濟時評》瑞銀汪濤：7月政治局會議或之後將出台更多支持措施

《經濟通通訊社18日專訊》瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤發表報告指出，內地5月經濟增長動能表現不一，政策支持有望加碼。若經濟增長動能不及預期、房地產活動進一步走弱，該行認為7月政治局會議或之後可能將出台更多政策支持措施。

報告指，繼一季度GDP增長超預期後，預計二季度GDP環比增長將有所放緩，但去年的低基數可能支撐其同比增速維持在5.3%左右。在房地產市場短期內企穩的基準情景下，預計下半年經濟增長動能將持穩在4%-5%，全年GDP增速將達到4.9%。但是，如果房地產支持政策（尤其是去庫存）的幅度弱於預期、或出台時點晚於預期，房地產銷售和價格進一步下降，該行的基準預測面臨一些下行風險。

此外，GDP行業增加值核算方法變更和金融監管收緊可能抑制2024年底信貸增速僅溫和回升至9%左右。預計年內人行不會降低MLF利率，但隨著銀行存款利率進一步下調，LPR利率可能會下調10-20個基點。(ct)