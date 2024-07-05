18/06/2024 09:32

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升20點子，報7.2539

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1148，較上個交易日升1點子，兩連升，與市場預測偏離仍有近1350點，上個交易日報7.1149。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開20點子，報7.2539，上個交易日即期匯率收盤報7.2559。

隔夜美指略微回落，不過人民幣面臨的貶值壓力並沒有明顯改善，市場價繼續接近交易區間下限，監管層也不得不延續強力過濾舉措，避免市場預期出現更大的波動。

費城聯邦儲備銀行總裁哈克周一表示，如果他的經濟預測實現，美聯儲今年將降息一次。交易商目前正在密切關注紐約聯儲總裁威廉姆斯和美聯儲理事庫克稍晚的發言。

根據倫敦證券交易所集團(LSEG)的計算，聯邦基金利率期貨市場預計9月降息的可能性超過60%，全年降息一到兩次。(sl)