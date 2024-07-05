18/06/2024 16:44

【聚焦人幣】人幣即期收跌3點子報7.2562，續刷逾七個月低

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2562，較上個交易日4時30分收盤價跌3點子，三連跌，續創去年11月14日以來逾七個月新低，全日在7.2539至7.2566之間波動，距交易區間下限僅約5點。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌72點子，報7.2756。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1148，較上個交易日升1點子，兩連升，與市場預測偏離仍有近1350點，上個交易日報7.1149。



*機構：未來數月匯價或重回7.30低位*



市場人士稱，最近中國公布的經濟數據顯示整體復甦仍較為乏力，而英法兩國政治面的不確定性會被動推高美元多頭人氣；短期人民幣缺乏反彈動力，但監管維穩意志堅定，估計人民幣將保持有序貶值走勢。一外資行交易員認為，等美元走弱遙遙無期，不過除了等，似乎也沒有其他辦法。

加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan稱，由於中國經濟增長仍不溫不火，預計美元兌人民幣中間價將續緩慢攀升，未來幾個月人民幣將回到去年9月至10月觸及的7.30的低點。

華僑銀行最新觀點指出，儘管目前的低通脹率支持中國進一步降息，但對於降息對人民幣匯率穩定的擔憂限制了人行降息能力，人行目前似乎更傾向於匯率穩定。(sl)