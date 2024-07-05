18/06/2024 10:23

《股壇解碼－戴名》美數據軟不礙增長，東亞銀行(23)垂垂老矣

《股壇解碼》美國勞工部上周四（13日）公布5月整體PPI按年和按月皆差過市場預期，剔除食物和能源的核心PPI則與4月持平，雖然PPI數據全線低於預期，但5月按年升幅仍然維持2.2%，減息仍然無望，所謂的差於預期是否市場過分期望所致？

另一方面，首領失業救濟金人數升至24.2萬，高於預期。數據輕微偏高，但未至於預視美國經濟放緩或下滑，投資者不用過分擔心。



*閉關鎖國*



莫斯科證券交易所在上周宣布停止使用美元和歐元交易，事件觸發銀行官方兌換匯率出現大幅下跌，而且多間銀行的匯率差距超過15%。交易所停止使用美元和歐元交易，將進一步阻礙外資進入俄羅斯市場，投資者要注意短期內俄羅斯會否出現外資流走，慎防出現新一輪亞洲金融風暴。

開雲集團(Kering)旗下的Balenciaga今年頭3個月促銷商品的平均折扣為40%，Balenciaga天貓店的折扣商品數量也增加一倍多，相比去年同期Balenciaga僅1月有速銷活動，而且平均幅度只有約30%。其他品牌也出現類似趨勢，Versace、路易威登(LVMH)旗下的Givenchy及Burberry，在本月都調降在天貓等中國平台銷售的商品價格，有些商品的折扣還超過五折。知情人士表示，Versace的平均折扣幅度超過50%，數據顯示中國國內的消費力下降群體，已經不再局限於中下階層人士，看來已經影響到中產階層的生活，業務過分倚賴中國市場的奢侈品品牌股份暫時不宜沾手。

英國4月GDP零增長，製造業表現疲弱是主要原因，就算大選後改朝換代，也不會有明顯幫助。



*求財若渴*



中國財政部上周五（14日）首次發行50年期超長期特別國債，發行總額高達350億元人民幣，票面利率由承銷團進行競爭性招標後確定。本期國債將通過中國財政部北京證券交易所政府債券發行系統進行招標，發行為期50年的固定利率附息債。據《澎湃新聞》報道，本息兌付日期將從2024年6月15日開始計息，每半年付息一次，2074年6月15日償還本金並且支付最後一期利息。受發債消息影響，人民幣急貶至7個月以來新低，離岸和在岸中間價雙雙下跌。從學術觀點出發，現在發行超長期債券，暗示人行對國內經濟在短期向好持保守態度。現階段市場關心的是發債後的資金投放方向和中標債息的高低，待一切公布落實後，才能揣測人行的實際用意。

76家中國企業獲批境外上市，當中43家擬在美國上市，剩下的33家則赴港。由於港股市場大吹淡風，相信這33家企業可能會稍稍放慢步伐。



*鎩羽而歸*



恒指即月期權認沽比例下降至51:49，上星期對比倉位變化得出大戶在18000點short call long put明顯，直至昨天（17日）恒指走勢暫時引證推測準確，關鍵看本周能否重上18200點附近，否則恒指弱勢不改。牛證關鍵區18000點亦同時失守，之前計算出的另一個關鍵區（17000點至17200點）愈行愈近，大市短期將下試17506點，投資者還是宜觀望為先。

奧運瓏璽四房海景單位業主持貨13年，以4000萬元沽出，慘蝕939萬元接近20%。除住宅樓價吹淡風外，商舖市場亦一片狼藉，藥房受遊客減少和消費力急降所影響，而在零售市場節節敗退，昔日天之驕子今日紛紛離場，單看市面藥房頻頻出現退租情況便可知一二。看種種地產相關表現，金融和地產相關股票暫不宜沾手。



*股票簡評*



東亞銀行(00023)創立於1918年，作為香港主要的獨立本地銀行並設有162間分行和理財中心，集團提供多元化的零售和商業銀行服務，設有個人銀行、企業銀行、財富管理、投資銀行、中國業務、國際業務等各分處，同時作為內地網絡主要的外資銀行之一，東亞銀行並於全球設有逾220個網點，國際網絡覆蓋香港、大中華其他地區、東南亞、英國和美國。

銀行作為經濟寒暑表，銀行的業績表現往往和經濟息息相關。銀行主要靠息差賺取利潤，近年港息並沒有跟隨美元加息，在儲蓄息率趨升和貸款利率維持不變的情況下，銀行的利潤受到侵蝕，這些都是由聯繫匯率衍生出來的問題。再看看東亞銀行的業績，利息支出大升一倍，正正就是香港受制於美元加息所致，這都是對東亞銀行或者整個銀行業所面對的問題。其他減值損失亦急升一倍，在今年的業績中會否惡化，仍然是未知之數。香港地產市道持續低迷和破產宗數上升，會繼續影響東亞銀行的盈利表現。至於中國國內業務的壞帳率，也是投資者要密切關注的一環。最後一提是集團在新一代管理層帶領下未見突破，除了整體門店裝修看上去有年輕化外，使用過集團銀行服務的人都會感受到暮氣沉沉和員工辦事效率不高，在講求效率的今天，動輒要輪候大半小時的服務水平，實在不敢恭維，在競爭劇烈的本地銀行業中容易被淘汰。

近年已多次傳聞東亞銀行賣盤，在管理層青黃不接的困境下，賣盤不失為上上之策，但集團的盈利能力不高，也不易賣個好價錢。股價短線支持位在8.5元附近，有貨在手宜先行沽貨離場，無貨在手的投資者可以趁股價跌穿8元時考慮入市。《資深市場人士 戴名》



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