18/06/2024 09:37

【外圍經濟】英偉達股價超越蘋果，710億美元ETF或增比重

《經濟通通訊社18日專訊》全球最著名的其中一隻科技ETF似乎準備進行大規模的大洗牌，將增加對英偉達的敞口，減少對蘋果的敞口。

分析指，在英偉達市值收市高於蘋果之後，道富環球有望調整其710億美元科技精選行業SPDR基金(股票代號XLK)的組成。幾個月以來，儘管英偉達今年至今飆升了166%，但XLK持有的 英偉達股票卻不多。當英偉達市值排名第三時，只佔該ETF的6%，而在標準普爾500資訊技術指數中這一比例為22%。

該ETF預計在6月底頒布季度重新平衡，預料蘋果的權重會降至4.5%，英偉達的權重升至20%以上。(rc)