18/06/2024 09:57

【外圍經濟】華爾街策略師上調美股目標，對沖基金卻愈來愈保守

《經濟通通訊社18日專訊》華爾街的策略師紛紛上調標普500指數的目標，但由於聯儲局不願減息、經濟數據疲軟等因素，對沖基金對股市愈來愈謹慎保守。

根據高盛一份報告，對沖基金下調長短倉總槓桿率，創下2022年3月以來的最大降幅。高盛團隊表示，此舉顯示對沖基金採取了更謹慎的立場。

另一方面，分析指，一項技術性交易策略發出訊號，暗示在上周上漲後，現在是賣出長期美債的時候。

貝萊德追蹤20年期以上美債的ETF(代碼TLT)周五(14日)大幅上漲，突破了技術策略師所說的「交易區間」，顯示該基金已超買。此舉觸發了基於該指標的一項交易策略的賣出訊號，一旦ETF進入超買區間，投資者可以拋售長期美債，等到回到超賣區域後再買進。

「移動平均線區間」策略今年已經發出3次訊號，分別是1月、2月和4月，且全部實現盈利。該策略2024年的回報率約為18%，在《彭博社》跟蹤的20多個採用技術指標的策略中表現最佳。(rc)