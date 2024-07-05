18/06/2024 10:48

【外圍經濟】英國投資額與G7過去30年平均水平相差1.9兆鎊

《經濟通通訊社18日專訊》公共政策研究所(IPPR)的分析顯示，過去30年中有24年，英國的投資落後於所有其他主要已開發經濟體，對生產力和生活水平造成了可怕的後果。

IPPR估計，如果私人企業的投資和政府在過去30年中保持在G7的平均水平，英國將獲得額外的1.9兆英鎊。英國上一次投資與G7水準相當是在1990年。

分析指，數據顯示下一屆政府面臨的挑戰，執政的保守黨和在野工黨都承諾提高英國的基本增長率。IPPR經濟政策副主任George Dibb表示，英國糟糕的生產力表現令生活水平下降，如果沒有新的投資，英國的經濟表現很難改善。(rc)