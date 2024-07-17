18/06/2024 11:08

【國際要聞】默克肺炎球菌疫苗獲得美國批准上市

《經濟通通訊社18日專訊》默克的肺炎球菌疫苗Capvaxive獲得美國的批准上市，用於預防18歲以上成年人肺炎和腦膜炎背後的細菌感染。

分析指，Capvaxive有潛力成為首選疫苗，因為研究表明Capvaxive可以預防引起約80%肺炎球菌疾病的細菌菌株。相比之下，輝瑞的Prevnar只可以預防50%。

另一方面，美國堪薩斯州起訴輝瑞，指控輝瑞訛稱其新冠疫苗的安全性，並違反了該州的消費者保護法。

訴訟稱，輝瑞表示，疫苗將阻止新冠的傳播，儘管該公司知道自己從未研究過其疫苗對病毒傳播的影響。此外，訴訟表示，儘管輝瑞知道疫苗與嚴重的不良事件有關，包括心肌炎和心包炎等，卻宣稱疫苗是安全。(rc)