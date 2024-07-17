19/06/2024 11:02

【國際要聞】東京都知事選舉下月舉行，兩大女候選人聚焦少子化

《經濟通通訊社19日專訊》日本東京都將於下月7日舉行知事選舉，現任知事小池百合子與她的主要挑戰者蓮舫周二（18日）分別公布競選政網，不約而同將重點放在解決少子化問題。

71歲的小池百合子稱，力爭把東京建設成父母無需在育兒和教育上花錢的城市，並致力減輕育兒人群的房租負擔、新設無痛分娩補貼制度等的競選承諾。

56歲參議員蓮舫（56歲）亦公布了涵蓋少子化對策、行政財政改革、尊重多樣性等7個項目的競選承諾，名為「七項約定」。蓮舫指出，增加年輕一代的收入，讓生活穩定有助於應對少子化。她提出攜手中央政府致力於消除非正式工的差距，並新設條例要求都政府的外判企業改善員工待遇。



*岸田文雄面對下台壓力*



另一方面，日本首相岸田文雄將於周三（19日）與在野黨黨魁就政治改革舉行公開辯論。料在民調支持度跌剩21%至22%的情況下，在野黨將再次要求岸田提前大選。(jf)