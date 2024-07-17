19/06/2024 11:36

【國際要聞】華府對普京訪朝表關注，韓國籲中方維護半島無核化

《經濟通通訊社19日專訊》俄羅斯總統普京周三（19日）訪朝之際，美國白宮和五角大樓發言人均對俄朝關係日益密切表達關注。韓國外交部也向中方轉達了對俄朝合作的關切。

白宮新聞發言人尚皮耶稱，俄朝深化關係是一個趨勢，應該引起深切擔憂。

五角大樓發言人萊德指，朝鮮向俄羅斯提供彈藥和武器，幫助後者繼續推進針對烏克蘭的特別軍事行動，是美方持續關注的事件。他稱，美國在印太地區和朝鮮半島的重點是與盟國夥伴合作，促進該地區的和平、穩定與安全。



*中韓舉行首次雙邊外交安全對話*



而中韓兩國代表周二（18日）在首爾舉行首次雙邊外交安全對話。中方由外交部副部長孫衛東、中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群赴會，韓方則由外交部第一次官金烘均、國防部國際政策官李承範率團參加。

據韓媒報道，韓方指朝鮮通過發射彈道導彈、空飄垃圾氣球和全球定位系統(GPS)電波干擾攻擊等一系列挑釁行為，導致朝鮮半島緊張局勢升級，同時強調普京訪朝不應對朝鮮半島和平穩定構成威脅，也不應加強朝俄之間的非法軍事合作。

韓方還指，朝俄軍事合作的加強導致朝鮮半島緊張局勢，這與中國的利益背道而馳，希望中方在朝鮮半島和平穩定和無核化方面發揮建設性作用。中方表示，中國在半島問題上的政策不變，願繼續為解決半島問題發揮建設性作用。(jf)