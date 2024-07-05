19/06/2024 10:18

【陸家嘴論壇】潘功勝：人行堅持支持性的貨幣政策立場

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕19日上海專電》人民銀行行長潘功勝今日在陸家嘴論壇上表示，今年以來，全球通脹高位降溫，但仍有較強的粘性。歐央行等一些央行已經開始降息，一些央行還在觀察，預期今年晚些時候可能也會降息，但總體上還保持著高利率、限制性的貨幣政策立場。中國的情況不同，中國貨幣政策的立場是支持性的，為經濟持續回升向好提供金融支持。人民幣在複雜的形勢下保持著基本穩定。



*靈活運用利率、存款準備金率等政策工具，不大放大收*



潘功勝表示，人行將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，加強逆周期和跨周期調節，支持鞏固和增強經濟回升向好態勢，為經濟社會發展營造良好的貨幣金融環境。在調控中將注重把握和處理好三方面關係：一是短期與長期的關係。把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為重要考量，靈活運用利率、存款準備金率等政策工具，同時保持政策定力，不大放大收。

二是穩增長與防風險的關係。統籌兼顧支持實體經濟增長與保持金融機構自身健康性的關係，堅持在推動經濟高質量發展中防範化解金融風險。

三是內部與外部的關係。主要考慮國內經濟金融形勢需要進行調控，兼顧其他經濟體經濟和貨幣政策周期的外溢影響。



*結構性貨幣政策工具餘額約7萬億，佔人行資產負債表約15%*



潘功勝並指出，在貨幣信貸的結構上，人行發揮宏觀審慎政策和結構性貨幣政策工具的作用。設立科技創新和技術改造再貸款，加大對科技創新和設備更新改造的金融支持。推出房地產支持政策組合，包括降低個人住房貸款最低首付比例、取消個人房貸利率下限、下調公積金貸款利率，並設立保障性住房再貸款，用市場化方式加快推動存量商品房去庫存。目前結構性貨幣政策工具餘額約7萬億元人民幣，約佔人民銀行資產負債表規模的百分之十五，聚焦支持小微企業、綠色轉型等國民經濟重點領域和薄弱環節。