19/06/2024 18:19

【企業盈喜】冠忠巴士料全年虧轉盈，錄除稅前盈利7000萬元

《經濟通通訊社19日專訊》冠忠巴士(00306)發盈喜，與上年度錄得綜合除稅前虧損約1.42億元相比，集團預期於截至今年3月31日止年度將轉虧為盈並錄得綜合除稅前盈利約7000萬元。

集團指，上述轉虧為盈主要歸因於自2023年初香港與內地、澳門之間全面恢復通關後，跨境運輸服務需求穩步回升，致使集團的核心跨境非專利巴士業務及跨境轎車業務的收益重回軌道；內地疫情防控措施放寬後，旅遊業迎來強勁復甦，致使集團的內地業務旗下景區業務表現錄得理想增長；及集團持續實施有效成本控制措施的正面成果。然而，由於外部不利因素，包括但不限於高通脹、利率高企及勞動力供應市場緊張，導致營運成本的增加，部分抵銷了上述正面影響。(ac)