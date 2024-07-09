19/06/2024 18:11

【企業盈喜】德林控股(01709)料全年虧轉盈逾8000萬元

《經濟通通訊社19日專訊》德林控股(01709)發盈喜，預期截至今年3月31日止年度錄得溢利不少於8000萬元，而上個年度則錄得虧損淨額約4920萬元。

集團認為，扭虧為盈主要由於上個年度就出售按公平值計入損益的金融資產錄得淨虧損本質屬一次性及非經常性；本年度服裝產品銷售的可呈報分部虧損減少；本年度多家族辦公室業務以及投資管理及諮詢服務產生的溢利大幅增長；本年度提供金融諮詢服務產生的基金績效費增加；本年度錄得按公平值計入損益的金融資產的公平值收益淨額增加；及本年度就分步收購德林家族辦公室（香港）有限公司餘下55%股權錄得公平值收益。(ac)