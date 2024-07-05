19/06/2024 11:41

《本港經濟》大華銀行上調本港今年經濟增長預測至2.9%

《經濟通通訊社19日專訊》大華銀行發表2024年第三季展望報告。大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，由於今年第一季本地生產總值增長改善，全年增長率可望處於政府預測範圍2.5%至3.5%的中間水平，該行將全年增長預測由2.5%上調至2.9%。雖然內地經濟回穩及特區政府支持樓市和旅遊業的措施有利內需前景，但仍然密切監察各項風險，例如美國和歐盟實施的貿易關稅可能影響出口前景，預期今年第二季經濟增長放緩至2.3%，隨後在下半年反彈至3.3%。



*今年整體通脹率預測下調至2%*



他表示，香港通脹在1月至4月保持溫和，整體消費物價指數平均按年上升1.7%，而基本消費物價通脹率（不包括政府的一次性紓困措施）則按年上升1%。儘管經濟復甦令營商成本上漲，但本地物價壓力預期持續受控。由於主要經濟體通脹緩和，外部物價壓力料將放緩，但地緣政治緊張局勢導致物價上行。根據年初至今的通脹走勢，該行將2024年整體通脹率預測由2.5%下調至2%，而政府官方預測為2.4%。



*美國年內減息，港美息差或轉向利好港元*



報告指，過去一年，香港的銀行體系總結餘穩處於約450億港元水平，是自2008年以來的最低水平，主要受銀行同業市場流動資金隨著利率上升而收緊。然而，港元銀行同業拆息已由2023年底的高位回落，而過去兩個月資金流入香港股市的步伐明顯加快，有助港元銀行同業拆息進一步走低。根據歷史趨勢，當美國聯儲局在今年稍後開始落實減息時，香港和美國的息差可能會轉向利好港元。

報告又指，今年第二季度，美元兌港元在7.80至7.84之間波動，很大程度上反映擔保隔夜融資利率和港元銀行同業拆息之間的息差走勢。有關息差現時為溢價（即美國利率高於香港利率），但隨著市場預期聯儲局於9月開始減息周期，息差將會變成折讓，令美元兌港元套息交易逐漸失去吸引力，美元兌港元可能會重返7.75至7.85範圍的中間水平。整體而言，該行更新美元兌港元的預測，由2024年第三季起的未來四季均為7.80。



*料美元第三季開始走弱*



大華銀行報告指，雖然市場對美國聯儲局減息的預期反覆波動，但第二季迄今，美元兌主要貨幣無大變動。整體而言，在預期聯儲局於9月和12月減息前，該行重申美元會在今年第三季開始再度走弱的觀點。(bi)