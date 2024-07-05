19/06/2024 19:11

《再戰明天》英倫銀行公布議息結果，美國公布新屋動工等數據

《經濟通通訊社19日專訊》英倫銀行公布議息結果，及美國公布新屋動工等數據，料為周四(20日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐元區財長會議舉行。歐洲央行總裁拉加德和歐洲央行執委奇波洛內參加歐元集團會議。歐洲央行舉行全行委員會會議(線上)。本港時間周四晚7:00pm，英倫銀行宣布利率決定並發表會議記錄。8:45pm，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利參加爐邊談話。



*德國公布PPI，本港公布失業率*



數據方面，周四2:00pm（本港時間．下同），德國公布5月生產者物價指數，年率跌幅料由3.3%收窄至2%，月率升幅料由0.2%收窄至0.1%。4:30pm，香港公布5月失業率，經季節調整料維持於3%。7:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於5.25%。8:30pm，美國公布5月建築許可，月率料由下滑3%改善至升0.7%；5月新屋動工料由136萬升至137萬，月率升幅料由5.7%收窄至0.7%；連續申請失業救濟金人數料由182萬降至181萬；首次申請失業救濟金人數料由24.2萬降至23.5萬。10:00pm，歐元區公布6月消費者信心指數，料由負14.3收窄至負13.8。

在本港，明日公布業績的公司有:友聯國際教育租賃(01563)、莎莎國際(00178)、美高域(01985)、新世紀集團(00234)、雅各臣科研製藥(02633)、維他奶(00345)、AV CONCEPT HOLD(00595)、開明投資(00768)、國恩控股(08121)、源想集團(08401)、興銘控股(08425)、新百利融資(08439)、連成科技集團(08635)等。

此外，明日知行汽車科技(01274)將有基石投資者持股解禁。(wa)