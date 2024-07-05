19/06/2024 17:10

【陸家嘴論壇】許正宇：正與內地監管磋商將人民幣櫃台納入港股通

《經濟通通訊社19日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇出席陸家嘴論壇時表示，今年是香港與內地市場互聯互通10周年。現在港股已設有人民幣櫃台，24隻大價股可以同時以港幣或人民幣交易，現在與內地監管機構緊密磋商，落實讓內地投資者直接用人民幣，買在港上市的人民幣股票，將人民幣櫃台連接到港股通。

許正宇指出，香港在金融監管方面遵循高標準，包括資本充足率、流動性和風險管理，都遠高於國際的要求水平。政府和監管機構一直緊密監測證券和期貨市場，確保保持資金自由流動的同時，管控好可能出現的金融風險。

他提到，在利率上升的環境下，投資者對浮動利率和靈活條款的產品，包括私人信貸比較有興趣，香港正努力發展成為一個更完備的資產和財富管理中心。(ac)