19/06/2024 11:25

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.30857 +44.821 一周 4.05196 +2.571 兩周 4.56268 +6.583 一個月 4.52881 +0.113 兩個月 4.63691 +0.375 三個月 4.74262 +0.875 六個月 4.80952 - 一年 4.98607 +0.095

《經濟通通訊社19日專訊》港元拆息今日幾乎全線上升，隔夜拆息急漲44基點至4.30857厘，創近三周新高。與樓按相關的一個月拆息連升三天，報4.52881厘，為4月2日以來最高。兩周拆息升6基點至4.56268厘，反映銀行資金成本的三個月拆息維持4.74262厘，為5月29日以來最高，六個月期維持4.80952厘。一年期升至4.98607厘。港元匯價今早最高報7.8060兌1美元，為5月28日以來最高，最新報7.8076，較前收市價升0.006%。(cl)資料來源：香港銀行公會