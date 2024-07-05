19/06/2024 11:25
《港元利率》隔夜息報4.3厘創近三周新高，一個月報4.53厘
《經濟通通訊社19日專訊》港元拆息今日幾乎全線上升，隔夜拆息急漲44基點至4.30857厘，創近三周新高。與樓按相關的一個月拆息連升三天，報4.52881厘，為4月2日以來最高。
兩周拆息升6基點至4.56268厘，反映銀行資金成本的三個月拆息維持4.74262厘，為5月29日以來最高，六個月期維持4.80952厘。一年期升至4.98607厘。
港元匯價今早最高報7.8060兌1美元，為5月28日以來最高，最新報7.8076，較前收市價升0.006%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
兩周拆息升6基點至4.56268厘，反映銀行資金成本的三個月拆息維持4.74262厘，為5月29日以來最高，六個月期維持4.80952厘。一年期升至4.98607厘。
港元匯價今早最高報7.8060兌1美元，為5月28日以來最高，最新報7.8076，較前收市價升0.006%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.30857
|+44.821
|一周
|4.05196
|+2.571
|兩周
|4.56268
|+6.583
|一個月
|4.52881
|+0.113
|兩個月
|4.63691
|+0.375
|三個月
|4.74262
|+0.875
|六個月
|4.80952
|-
|一年
|4.98607
|+0.095
資料來源：香港銀行公會