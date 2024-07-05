19/06/2024 10:35

《投資展望》DWS：印度市場保持吸引力，持續看好黃金

《環富通基金頻道19日專訊》DWS發布2024年6月市場展望，其中包括DWS全球首席投資總監Bjorn Jesch對貨幣政策，市場及資產類別的觀點和配置。



*料美儲局9月首次減息，企業業績支撐美股樂觀氣氛*



聯儲局仍致力將通脹率降到目標水平。預計2025年3月前將有3次減息，但目前預期聯儲局於9月才進行首次減息，減息路徑預計將會非常緩慢。隨著通脹前景改善，預計歐洲央行將從2024年6月至2025年3月每季度逐步降息4次。另預計英國央行將在6月首次降息25個基點，並在2025年3月之前總共降息4次。

而對美股目標考慮了較高的市盈率倍數，因為市場情緒暗示的「增長溢價」較之前預期的要高。此外，第一季度的理想業績為市場的樂觀氣氛提供了充分支撐。隨著大型科技公司紛紛宣布對數據中心進行新投資，預期在2024年由八大主要股票（即蘋果、Meta、微軟、英偉達、亞馬遜、禮來、Alphabet、特斯拉）驅動的標普指數企業，每股盈餘將實現高個位數的增長。



*印度金融股估值相當吸引，對日股立場維持中性*



新興市場方面，雖然中國市場的市值表面上被低估，但該國企業盈利能力薄弱，利潤率提升的潛力有限，即便有政府支持，市場信心依然低迷。而大宗商品價格上漲及高油價等不利因素並未對印度經齊構成重大障礙。隨著地區選舉預計將帶來市場利好的結果，作為全球新興市場指數的第二大市場，印度市場將保持吸引力。雖然整體估值不太理想，但金融板塊目前的估值相當吸引。

受到旅遊業復甦及中國經濟逐步回暖等有利因素支撐，日本股市長期前景非常樂觀。結構上，通脹回歸和企業治理的改善也是利好因素。不過，短期而言，DWS的立場維持中性，因為經歷股市上漲和企業展望相對保守之後，投資者的興趣似乎正在轉向亞洲其他地區。此外，日圓極度疲軟也是潛在風險。



*料美元未來幾年維持強勢，日圓將成利差交易主要融資貨幣*



美元主導因素已不再是央行政策，而是經濟增長的分歧。美國經濟前景強勁加上高孳息率令美元走強，而強勢將於2024年及未來幾年維持。

日本央行在3月調整利率政策，預計夏季將繼續加息。然而，日本與美國的孳息率差距仍然高企，因此在未來12個月，日本可能進一步面臨資本外流。在當前低波動性環境下，日圓預計將成為全球利差交易的主要融資貨幣。



*料全年油價保持區間波動，持續需求及寬鬆幣策將支撐金價*



中東近期的緊張局勢增加地緣政治風險溢價，進一步支撐全球油價。展望未來，預計全年油價將保持區間波動。儘管短期供應充足，仍預計今年原油市場將趨於平衡。隨著OPEC加強市場調控，需求增長的恢復將與供應增長匹配。DWS的基準情境假設，OPEC+部分減產措施將延長至2025年底，總產量預計從2024年10月開始增加。若2024年第四季和2025年所增加的原油產出未能被更高的經濟增長所吸納，則有供應過剩的風險。

DWS持續看好黃金，並預計持續的實體黃金需求和更寬鬆的貨幣政策將支撐金價。鑑於市場對黃金的定價已與減息預期掛勾，若要金價維持增長，聯儲局需在2024年下半年開始實現利率正常化。與此同時，亞洲的強勁需求、各國央行大量購買黃金以規避美元下跌風險、地緣政治風險提高以及全球流動性增加等因素，將繼續支撑金價。然而，短期內由於通脹居高不下令央行採取鷹派政策，或對金價構成下行風險。(wa)