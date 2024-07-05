19/06/2024 15:47

《基金觀點》景順：經濟分化將成核心主題，可從中尋找投資機遇

《環富通基金頻道19日專訊》景順發布2024年年中投資展望，分析下半年全球市場走向。景順指，儘管市場普遍預期2024年全球經濟增長將放緩，但大多數主要經濟體的增長及通脹表現仍持續好於預期。

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper評論道，市場目前反映的是一個相對樂觀的宏觀情境。隨著市場因應利率前景的變化，包括在此過程中出現的任何利好或利淡數據作出反應，預計短期之內市場會出現波動。就現階段而言，相比確切的降息次數，減息的時機更加重要，尤其是在市場情緒仍然十分波動的情況下。此外，目前亦存一個重大風險，即部分市場過於樂觀，潛在問題尚未完全反映出來。鑑於未來各個經濟體的增長及通脹步伐可能不一，相信經濟分化將成為2024年餘下時間裏的核心主題。



*通脹下行僅會引起小幅減息，經濟增長低於趨勢但仍具彈性*



在景順的基本情境中，需求方面的彈性已推遲主要西方經濟體的抗通脹進程，尤其是美國。今年下半年，預計大多數經濟體的通脹仍將持續下降，而除美國以外的已發展市場經濟體的通脹回落速度將更快，但預期下行路徑僅會引起小幅減息。

隨著西方已發展經濟體的供需因素漸趨一致，在主要央行小幅減息的推動下，通脹預計將繼續回落至央行目標水平，並逐步回到趨勢增長水平。抗通脹進程的速度可能遠低於早前預期，導致全球經濟因限制性貨幣政策而處於疲軟狀態，進而形成低於趨勢但仍具彈性的增長。

截至目前，美國經濟受貨幣政策收緊的影響較小。然而，美國宏觀數據接連意外上行後，相關增長似乎正顯示放緩跡象。受限制性貨幣政策的影響，年內餘下時間美國的經濟增長率或略低於趨勢水平。

與此同時，年底以前通脹有可能繼續顛簸地下行，通脹穩定在目標水平以上的情況應會限制貨幣政策放寬的程度及步伐。基本情境預期聯儲局將於年內減息兩次，並可能從第三季度開始。



*美股已消化大量樂觀情緒，歐洲增長前景溫和上行*



Kristina提到，美國股市已受惠於持續的企業盈利增長，通脹放緩，以及人工智能熱潮等主題。目前美國股市估值高企，說明市場已消化大量樂觀情緒。預期增長將保持堅韌，但不及預期的風險亦有所上升。看好風險資產，但於此背景下其上行潛力有限。

歐元區方面，儘管貨幣政策緊縮、全球經濟疲軟，而且面臨多項地緣政治引發的經濟不利因素，但經濟勢頭持續向好。歐元區勞動力市場似乎有所放緩，但隨著通脹顯著下行，實質工資增長錄得改善。儘管歐元區增長一直不及美國，但抗通脹進程則遙遙領先。隨著通脹接近央行的目標水平，歐洲央行已於6月份的會議上首次減息，未來可能會繼續減息，但速度尚不確定。這亦有利於支持未來增長。整體而言，近期歐洲增長前景出現溫和上行，增長率應可於今年餘下時間逐步恢復至趨勢水平。

英國表現應與歐元區相似，但時間線將有所推遲，而且短期內貨幣政策寬鬆程度亦會更小。近期經濟活動有所改善，前瞻性指標均有上漲，反映經濟溫和復甦。不過，鑑於相關經濟活動依然低迷，預期英倫銀行至少會在年底前減息一次，但通脹高企仍是一個挑戰性因素，可能會限制政策進一步放寬。



*日股或跑贏其他已發展市場，中國經濟環境有望改善*



預期在工資增長、製造業產出改善及財政刺激措施的支持下，日本經濟活動會有所反彈。最新的「春鬥」集體薪酬談判結果顯示，工資增長較過去近幾年明顯加速，這應會有助消費增長，同時推動通脹的持續正常化。隨著通脹小幅上升，日本央行可能在2024年底前實施至少一次額外加息，並可能推出量化緊縮政策，從而有望提高日本持續實現2%通脹的可能性。以上因素可能推動全球投資者增加對日本股票的配置，進而推動日本股票跑贏其他已發展市場。日圓短期內可能會繼續走弱，但聯儲局放寬政策及日本央行收緊政策應會於今年底前緩解日圓的疲軟表現。

中國經濟環境有望改善，市場仍有充足積極的上升空間。受出口復甦及財政政策支持等因素推動，經濟增長似乎在逐步走強。房地產市場方面，房地產投資、消費者情緒、地方政府融資等是經濟增長過程中需要關注的議題。近期的出口增長表明，外部因素改善為經濟提供支持。市場情緒可能過於悲觀，意味著經濟增長超出一致預期的可能性更高。



*新興市場可錄相對穩健增長，惟表現存在明顯分化*



中國以外，新興市場面臨嚴峻的全球經濟環境。毫無疑問，現時全球商品價格衝擊、高通脹及全球貨幣政策迅速收緊對新興市場的打擊較主要經濟體更大。聯儲局恢復「利率於較長時期內保持高企」的立場，以及美元走強，均對許多新興市場帶來挑戰。不過，在堅決抗通脹的背景下，新興市場應可錄得相對穩健增長。一旦聯儲局減息，利率下降及美元走弱應可為新興市場資產提供支持。

Kristina補充道，新興市場國家的宏觀及經濟增長表現確實存在明顯分化，當中包括幾個重要新興市場的「墜落天使」債券未來有望發生大幅逆轉。因此，建議利用整個新興市場範圍內基本宏觀因素及各國具體情況的差異，對新興市場採取主動方法，而不是採取偏重/偏低的兩極化被動策略。



*看好周期股及小型股，債券提供頗吸引機會*



考慮到宏觀環境利好，景順傾向於偏重風險資產，但需要保持風險控制，因為估值偏高限制了風險資產的上升空間。股票方面，看好周期股及小型股，因為其估值相對吸引且對經濟周期更加敏感，亦看好已發展市場（美國除外）及新興市場股票。

債券提供頗具吸引力的機會，尤其是長期債券，儘管孳息率已接近幾十年來最高水平。強大的基本面為眾多固定收益資產提供支持，在一定程度上反映出投資級別及高收益信貸信貸息差都顯著縮窄的原因。透過部分信貸風險，利用這一具有韌性且在不斷改善的增長環境。銀行貸款的多元化特徵亦具吸引力，鑑於其存續期接近為零，預期其可相對免受利率波動的影響。新興市場當地貨幣及硬通貨債券預期亦將錄得強勁表現。

房地產市場亦存在機會。此前的負面情緒可能已反映到價格當中，隨著環境的改善，市場有望大幅上行。例如，政策利率下調為房地產債務成本及資本化率提供下降空間，這將提振交易活動及促進價格回升。

主要貨幣當中，隨著聯儲局開啟減息，美元應於年內開始走弱，這將利好歐元、英鎊及巴西雷亞爾等貨幣。



*硬著陸下看好現金等資產，軟著陸利好美國經濟*



年初以來，經濟增長遠比預期更具韌性，但通脹亦較預期更為頑固。各個經濟體之間的分化程度日益加劇，主要經濟體的通脹路徑不一。倘若已實施政策錯誤的滯後效應開始顯現，而且證明其超出美國經濟的承受範圍，仍可能發生「硬著陸」。在此情況下，預期經濟增長會大幅放緩及更早放寬政策。或者，持續的通脹可能要求政策制定者於更長時間內保持利率高企，從而產生比目前預期更大的經濟影響。於此「硬著陸」情境下，看好現金、防守性股票（比如消費必需品、健康護理、公用事業）、長存續期主權債券及貨幣（瑞士法郎及日圓）等資產。

相反，美國亦可能出現上行情境，倘若如此，已冷卻的需求有助於緩解通脹壓力。這將讓聯儲局提前以更大的幅度放寬政策，進而推動美元轉弱，並利好風險資產及非美國資產。在此「軟著陸」情境中，美國經濟目前正處於（或者甚至正在退出）周期中期的放緩階段，並將於2024年下半年重新加速。於美國之外，歐元區等盈餘經濟體以及雙赤字新興市場有望受益。(wa)