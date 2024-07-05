19/06/2024 15:48

《宏觀論勢－李依萊》風起東方

《宏觀論勢》2024年繼美國一季度通脹數據高於市場預期後，4月份通脹數據放緩，符合預期，緩和市場情緒。整體和核心消費物價指數環比均上升0.3%，而前兩個月的升幅為0.4%。由於迄今通脹前景好壞參半，聯儲局官員仍暗示將耐心等待減息時機。

雖然投資者擔憂「利率長期走高」問題，但5月份股市表現仍相對強勁。4月份消費物價指數數據公布後，10年期美國國債孳息率亦下跌，推動標普500指數重回新高。本行預計，市場短期仍將消化孳息率「長期走高」的前景，並且不會意外於短期波動，特別是反通脹趨勢依然不穩定以及聯儲局立場轉鷹的情況下。



*大陸和香港股市長期風險回報開始轉好*



MSCI中國指數已從1月中旬的低谷反彈超過20%，進入技術性牛市階段，過去三個月大幅跑贏標普500指數和MSCI環球指數。

在經歷大幅反彈後，大陸和香港股市出現部分獲利回吐，但市場復甦整體仍處於早期階段，預計中長期市場漲幅將進一步擴大。

第一，與過去兩年反彈失敗不同，此次大陸和香港股市的盈利下修趨勢或已觸底。

第二，中國房市低迷仍是市場關注的主要問題，值得注意的是，目前政府已推出前所未有的政策措施，旨在解決需求疲弱、供應過剩和行業流動性不足等關鍵問題。

雖然目前這些政策的規模是否充足有待觀察，但政府可能在必要時進一步擴大實施規模，特別是在房地產行業最新數據仍然疲弱的情況下。

第三，刺激消費和經濟增長的政策緊迫性不斷增加，包括鼓勵家電和汽車等方面的消費。有初步跡象顯示消費者信心觸底，例如旅遊相關支出大幅復甦。

此外，中國政府有充足資金在必要時進一步放寬政策。未來數月，政府債券的淨發行量將加速擴大，這是中國自1998年以來第四次宣布發行特別主權債券，中央政府相對穩健的資產負債表支撐了此次發行。

第四，與兩年前的情況相比，目前前景更加明朗，爆發雷曼危機或嚴重經濟衰退的可能性有限。雖然房市活動崩盤，大型開發商違約，但中國的金融體系並未承受太大壓力。

市場對經濟增長的預期已觸底，近幾個月開始反彈，因此中國很可能在2024年實現5%的增長目標。

第五，持倉配置因素仍利好。大陸和香港股市的空頭持倉仍較高，若股市持續上漲，空頭回補或將促使未來股市進一步上漲。

第六，從基本面來看，大陸和香港股市的估值仍具吸引力，較長期市盈率低一個標準差以上。目前，大陸和香港股市是全球最受低估的市場之一，反映出市場情緒相對於長期基本面而言過於悲觀。

最後，以本地貨幣計算的MSCI中國指數從近期低谷反彈20%後，已突破主要技術性阻力位，進入技術性牛市階段。從歷史分析來看，中國股市在進入技術性牛市階段後漲幅通常會進一步擴大，此後漲勢延續的可能性為60%。

因此，大陸市場存在大量投資機會，尤其是人工智慧主題相關的低估值個股、大型市場龍頭企業和優質收益個股。



*維持整體承險立場*



股市方面，除中國大陸和香港外，韓國、新加坡、印尼和日本股市依然表現良好。雖然日本經濟數據和企業盈利預期持續疲弱，但加速回購企業股份的承諾和增加股息等治理相關改革應能繼續支撐該市場表現。

固定收益方面，由於孳息率和回報前景相對可觀，成熟市場投資級別債券和新興市場高收益債券將成為最終減息的主要受益者。

黃金亦是一種有效的投資組合風險分散工具，可能進一步受益於地緣政治風險加劇和美國財政可持續性問題等因素。2024年繼美國一季度通脹數據高於市場預期後，4月份通脹數據放緩，符合預期，緩和市場情緒。整體和核心消費物價指數環比均上升0.3%，而前兩個月的升幅為0.4%。由於迄今通脹前景好壞參半，聯儲局官員仍暗示將耐心等待減息時機。

雖然投資者擔憂「利率長期走高」問題，但5月份股市表現仍相對強勁。4月份消費物價指數數據公布後，10年期美國國債孳息率亦下跌，推動標普500指數重回新高。本行預計，市場短期仍將消化孳息率「長期走高」的前景，並且不會意外於短期波動，特別是反通脹趨勢依然不穩定以及聯儲局立場轉鷹的情況下。



*大陸和香港股市長期風險回報開始轉好*



MSCI中國指數已從1月中旬的低谷反彈超過20%，進入技術性牛市階段，過去三個月大幅跑贏標普500指數和MSCI環球指數。

在經歷大幅反彈後，大陸和香港股市出現部分獲利回吐，但市場復甦整體仍處於早期階段，預計中長期市場漲幅將進一步擴大。

第一，與過去兩年反彈失敗不同，此次大陸和香港股市的盈利下修趨勢或已觸底。

第二，中國房市低迷仍是市場關注的主要問題，值得注意的是，目前政府已推出前所未有的政策措施，旨在解決需求疲弱、供應過剩和行業流動性不足等關鍵問題。

雖然目前這些政策的規模是否充足有待觀察，但政府可能在必要時進一步擴大實施規模，特別是在房地產行業最新數據仍然疲弱的情況下。

第三，刺激消費和經濟增長的政策緊迫性不斷增加，包括鼓勵家電和汽車等方面的消費。有初步跡象顯示消費者信心觸底，例如旅遊相關支出大幅復甦。 此外，中國政府有充足資金在必要時進一步放寬政策。未來數月，政府債券的淨發行量將加速擴大，這是中國自1998年以來第四次宣布發行特別主權債券，中央政府相對穩健的資產負債表支撐了此次發行。

第四，與兩年前的情況相比，目前前景更加明朗，爆發雷曼危機或嚴重經濟衰退的可能性有限。雖然房市活動崩盤，大型開發商違約，但中國的金融體系並未承受太大壓力。 市場對經濟增長的預期已觸底，近幾個月開始反彈，因此中國很可能在2024年實現5%的增長目標。

第五，持倉配置因素仍利好。大陸和香港股市的空頭持倉仍較高，若股市持續上漲，空頭回補或將促使未來股市進一步上漲。

第六，從基本面來看，大陸和香港股市的估值仍具吸引力，較長期市盈率低一個標準差以上。 目前，大陸和香港股市是全球最受低估的市場之一，反映出市場情緒相對於長期基本面而言過於悲觀。

最後，以本地貨幣計算的MSCI中國指數從近期低谷反彈20%後，已突破主要技術性阻力位，進入技術性牛市階段。從歷史分析來看，中國股市在進入技術性牛市階段後漲幅通常會進一步擴大，此後漲勢延續的可能性為60%。

因此，大陸市場存在大量投資機會，尤其是人工智慧主題相關的低估值個股、大型市場龍頭企業和優質收益個股。



*維持整體承險立場*



股市方面，除中國大陸和香港外，韓國、新加坡、印尼和日本股市依然表現良好。雖然日本經濟數據和企業盈利預期持續疲弱，但加速回購企業股份的承諾和增加股息等治理相關改革應能繼續支撐該市場表現。

固定收益方面，由於孳息率和回報前景相對可觀，成熟市場投資級別債券和新興市場高收益債券將成為最終減息的主要受益者。

黃金亦是一種有效的投資組合風險分散工具，可能進一步受益於地緣政治風險加劇和美國財政可持續性問題等因素。《新加坡銀行首席投資策略師 李依萊》



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